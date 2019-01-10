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Морозюк перейшов з Динамо в новий клуб

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Морозюк стане одноклубником Гладкого - фото 1
Морозюк стане одноклубником Гладкого / Динамомания

Гравець київського Динамо Микола Морозюк продовжить кар'єру в Туреччині.

Захисник київського "Динамо" Микола Морозюк буде до кінця сезону виступати в оренді за турецький клуб "Різеспор".

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30-річний футболіст підпише контракт після проходження медогляду. Примітно, що Морозюк стане одноклубником Олександра Гладкого, який в сезоні 2016/17 виступав у складі "Динамо". У цьому сезоні захисник провів 19 ігор, в яких відзначився лише одним голом. "Різеспор" після 17-и турів посідає останнє місце в турецькій Суперлізі.

Тим часом українець Олександр Зінченко нарешті забив перший супергол за "Манчестер Сіті". У півфінальному матчі Кубка Англійської ліги "Ман Сіті" вдома розгромив "Бертон Альбіон" з рахунком 9:0. Дивіться, як це було.

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Джерело: sport.ua
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