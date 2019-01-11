Лідер Манчестер Сіті написав зворушливого листа маленькому фанату

Футболіст англійського Манчестер Сіті Рахім Стерлінг підтримав хлопця, якого ображають через темний колір шкіри.

Форвард "Манчестер Сіті" Рахім Стерлінг написав листа юному фанату "городян", який страждав від расистських образ.

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У листі Стерлінг сказав Ітану "пишатися" тим, ким він є, і нагадав хлопчикові, що він "сильний" і "хоробрий".

"Дорогий Ітан. Мені нещодавно любляча тебе Ненна Сью розповіла про те, що тобі доводиться нелегко, тому, що ти стикаєшся з образами на расовому грунті. Будь хоробрим і пишайся тим, ким ти є. Не дозволяй іншим позбавити тебе сміливості. Ти сильний і дуже хоробрий, а Ненна тобою дуже пишається. Залишайся собою, хлопче. Пам'ятай, що не завжди життя стає простішим, коли виражаєш свою думку, але і простота ніколи нічого в житті не змінювала. З найкращими побажаннями, Рахім Стерлінг, гравець "Манчестер Сіті", – йдеться в листі.

До речі, Стерлінг й сам не раз піддавався расистським образам у часи своєї кар'єри і навіть в цьому сезоні.

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