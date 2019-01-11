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Лідер Манчестер Сіті написав зворушливого листа маленькому фанату

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Стерлінг й сам не раз піддавався расистським образам - фото 1
Стерлінг й сам не раз піддавався расистським образам / TRIBUNA.UZ

Футболіст англійського Манчестер Сіті Рахім Стерлінг підтримав хлопця, якого ображають через темний колір шкіри.

Форвард "Манчестер Сіті" Рахім Стерлінг написав листа юному фанату "городян", який страждав від расистських образ.

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У листі Стерлінг сказав Ітану "пишатися" тим, ким він є, і нагадав хлопчикові, що він "сильний" і "хоробрий".

"Дорогий Ітан. Мені нещодавно любляча тебе Ненна Сью розповіла про те, що тобі доводиться нелегко, тому, що ти стикаєшся з образами на расовому грунті. Будь хоробрим і пишайся тим, ким ти є. Не дозволяй іншим позбавити тебе сміливості. Ти сильний і дуже хоробрий, а Ненна тобою дуже пишається. Залишайся собою, хлопче. Пам'ятай, що не завжди життя стає простішим, коли виражаєш свою думку, але і простота ніколи нічого в житті не змінювала. З найкращими побажаннями, Рахім Стерлінг, гравець "Манчестер Сіті", – йдеться в листі.

До речі, Стерлінг й сам не раз піддавався расистським образам у часи своєї кар'єри і навіть в цьому сезоні.

Лідер Манчестер Сіті написав зворушливого листа маленькому фанату - фото 300479

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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