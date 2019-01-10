Зінченко нарешті забив перший супер-гол за Манчестер Сіті

У півфінальному матчі Кубка Англійської ліги Манчестер Сіті вдома розгромив Бертон Альбіон з рахунком 9:0.

За "городян" покером відзначився Габріель Жезус, також по голу в свій актив записали Кевін Де Брюйне, Філіп Фоден, Кайл Уокер, Ріяд Марез і Олександр Зінченко.

І ще: Роман Зозуля врятував одноклубника під час матчу: фотофакт

22-річний українець зробив рахунок 4:0 на 37-й хвилині, коли блискучим парашутом відправив м'яч у ворота гостей. "Я вперше в житті взяв участь у такій перемозі. Якщо чесно, ми забили багато м'ячів, але хотіли більше, і наші фанати теж. Ми хотіли забити 10 м'ячів. Можливо зробимо це наступного разу. Чи був мій гол навісом? Більше поваги, будь ласка. У перерві Гвардіола сказав продовжувати в тому ж дусі і забити більше, якщо зможемо", – сказав Зінченко після матчу.

Читайте також: ТОП-5 найдорожчих українських футболістів