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Зінченко нарешті забив перший супер-гол за Манчестер Сіті

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Українець зробив рахунок 4:0 на 37-й хвилині - фото 1
Українець зробив рахунок 4:0 на 37-й хвилині / Footboom.com

У півфінальному матчі Кубка Англійської ліги Манчестер Сіті вдома розгромив Бертон Альбіон з рахунком 9:0.

За "городян" покером відзначився Габріель Жезус, також по голу в свій актив записали Кевін Де Брюйне, Філіп Фоден, Кайл Уокер, Ріяд Марез і Олександр Зінченко.

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22-річний українець зробив рахунок 4:0 на 37-й хвилині, коли блискучим парашутом відправив м'яч у ворота гостей. "Я вперше в житті взяв участь у такій перемозі. Якщо чесно, ми забили багато м'ячів, але хотіли більше, і наші фанати теж. Ми хотіли забити 10 м'ячів. Можливо зробимо це наступного разу. Чи був мій гол навісом? Більше поваги, будь ласка. У перерві Гвардіола сказав продовжувати в тому ж дусі і забити більше, якщо зможемо", – сказав Зінченко після матчу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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