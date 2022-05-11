Шафку звати Глорія: вдалося знайти власницю врятованої у Бородянці кішки

Цю епопею ви точно не могли проґавити. Нещодавно у Бородянці на 7 поверсі поруйнованої багатоповерхівки знайшли кішку. Її врятували та навіть назвали Шафкою, через що виник чималий скандал.

Користувачі мережі накинулися на "ЗооПатруль". Мовляв, організація ловить хайп на чотирилапій пухнастій. В організації ж всіляко відхрещувалися від цього та казали, що просто надто багато людей заявили, що є господарями кішки. Тепер же реальну власницю вдалося знайти.

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Нею виявилася Анастасія Лунєва. Жінка зазначила, що саме їй належить багатостраждальна кішка. Та й звати її не Шафа, що логічно, а Глорія.

Зауважимо, що жінка вже писала організації. Але на її прохання повернути кішку ніхто не відреагував. Тож вона була готова навіть подати до суду, звинувативши "ЗооПатруль" у мародерстві.

Дівчина розповідає, що 27 лютого її родина вийшла з дому, щоб провідати бабусю. Але після цього не мала можливості повернутися додому, щоб забрати кішку. Тож вона так і залишилася у полоні будинку, поки її не врятували.

У "ЗооПатрулі" розповіли, що команда отримала повідомлення від 12 людей. Усі вони заявили, що є господарями кішки. Тому організація продовжила лікування, а також проводила розслідування, щоб виявити справжнього власника кішки.

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