Скасували спрощений режим вивезення тварин – дивіться нові правила

Українці, які виїжджають до країн ЄС зараз не зможуть скористатися спрощеним режимом перетину кордону з домашніми улюбленцями, який запровадили після початку повномасштабної війни. Його скасувала і почали діяти нові правила. Читайте далі та дізнайтеся, як перевезти пухнастиків закордон!

Якщо хочете виїхати до країн ЄС із тваринкою, то врахуйте, що зараз діють оновлені правила. Вони поширюються на собак, котів та тхорів (тварин-компаньйонів).

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Якщо у вас чогось немає, то повідомте про це прикордонника. У Польщі, до прикладу, вашому улюбленцю ">безплатно проведуть маркування та вакцинують від сказу.

Що потрібне для перетину кордону з твариною: Потрібен мікрочип, щоб правильно ідентифікувати пухнастика – вакцинована від сказу і щеплення ще діє.

Треба мати результат перевірки рівня антитіл проти сказу шляхом титрування.

Потрібно мати з собою дійсний паспорт, виданий в одній із країн ЄС або ж сертифікат про стан здоров'я, який відповідає зразку, встановленому в законодавстві ЄС.

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