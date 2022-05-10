Врятовану кицю з Бородянку, яка підкорила мережу, хочуть забрати 12 "власників"

Шафа – це киця, яку врятували з 7 поверху розбомбленого будинку. Зараз пухнаста у безпеці, а за її здоров'ям слідкують ветлікарі. З'явилося 12 осіб, які заявляють, що вони її власники.

Активісти "Зоопатруля" розповідають, що кицька Шафа вже не молода, а враховуючи те, що вона пережила шок і стрес, зараз має проблеми з травленням. Шафу лікує один з найкращих спеціалістів Києва.

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Попри це не завадило 12 людям заявити на свої "права" на кицьку. Вони вимагають віддати її негайно "власникам". Зрозуміло, що всі ці особи не можуть бути колишніми господарями Шафи.

"Шафа не річ, її не можна просто комусь віддати. Хочемо вас запевнити, зараз Шафа в безпеці й ми нізащо жодну тваринку не покинемо напризволяще", – коментують зооактивісти, які доглядають кицьку.

"Зоопатруль" зобов'язується з'ясує, чи хтось з цих 12 осіб дійсно є власником киці.

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