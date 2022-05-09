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війна

Песик Патрон отримав особливу нагороду від Зеленського – відео

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Патрон отримав нагороду і познайомився з Трюдо - фото 1
Патрон отримав нагороду і познайомився з Трюдо / nstagram.com/patron_dsns/

Українські рятувальники та їхній пухнастий колега Патрон отримали нагороди від президента Володимира Зеленського. На церемонії побував і прем'єр-міністр Канади, якому теж песик-піротехнік припав до душі.

Президент Володимир Зеленський провів нагородження працівників ДСНС у рамках пресконференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який прибув до Києва. Приїзд канадського політика не було анонсовано, однак це справді важливий прояв з його боку. Оцінив сміливого візитера і пес Патрон, який також отримав нагороду від президента.

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Зеленський вручив нагороди українським рятувальникам, які докладають усіх зусиль, щоб розмінувати наші міста після вторгнення окупантів. Звісно ж, не обійшлось і без чернігівського песика-сапера Патрона, який не тільки допомагає саперам, а й вже встиг підкорити серця не лише українців.

У присутності прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо сьогодні Володимир Зеленський нагородив українських піротехніків. У церемонії взяв участь і чотирилапий талісман наших хлопців – Патрон. Він був надзвичайно радий знайомству із справжнім другом України, навіть попри те, що у пана Трюдо не знайшлося шматочка улюбленого сиру Патрона, – відзначили у ДСНС.

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