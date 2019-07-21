Сезон кабачків: смачний салат з літніх плодів

Поки сезон кабачків, радимо вам приготувати цей дуже смачний салат. Ви витратите на нього небагато часу та зусиль, а користі отримаєте дуже багато. Збережіть рецепт, щоб не загубити!

Цей салат – прекрасний спосіб приготування літніх кабачків. Краса цих овочів в тому, що у них тонка шкірка, яка ще не встигла загрубіти. Її й не треба зчищати, підвищуючи цим вміст корисних речовин у страві.

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Інгредієнти:

2 шт. стиглих томатів

2 ст.л. рослинної олії холодного віджиму

1 зубчик часнику

1 гілочка свіжого орегано (можна без нього)

1 гілочка свіжого базиліку

2-3 гілочки свіжого кропу

Морська сіль за смаком

2 молодих кабачки цукіні

Рецепт:

Помістіть в блендер масло, часник, томати, трави, сіль і збийте все разом. Або можна всі інгредієнти дрібно подрібнити ножем.

Кабачки наріжте смужками на овочерізці, залийте отриманим соусом, добре перемішайте.

Залиште овочі маринуватися на 2 години й подавайте, доповнивши страву лляними хлібцями. За бажанням.

Смачного!

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