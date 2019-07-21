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Сезон кабачків: смачний салат з літніх плодів

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Сезон кабачків: смачний салат з літніх плодів - фото 1

Поки сезон кабачків, радимо вам приготувати цей дуже смачний салат. Ви витратите на нього небагато часу та зусиль, а користі отримаєте дуже багато. Збережіть рецепт, щоб не загубити!

Цей салат – прекрасний спосіб приготування літніх кабачків. Краса цих овочів в тому, що у них тонка шкірка, яка ще не встигла загрубіти. Її й не треба зчищати, підвищуючи цим вміст корисних речовин у страві.

І ще: Кабачкові сендвічі всього за 10 хвилин: рецепт

Інгредієнти:
  • 2 шт. стиглих томатів
  • 2 ст.л. рослинної олії холодного віджиму
  • 1 зубчик часнику
  • 1 гілочка свіжого орегано (можна без нього)
  • 1 гілочка свіжого базиліку
  • 2-3 гілочки свіжого кропу
  • Морська сіль за смаком
  • 2 молодих кабачки цукіні
Сезон кабачків: смачний салат з літніх плодів - фото 342275
Рецепт:
  • Помістіть в блендер масло, часник, томати, трави, сіль і збийте все разом. Або можна всі інгредієнти дрібно подрібнити ножем.
  • Кабачки наріжте смужками на овочерізці, залийте отриманим соусом, добре перемішайте.
  • Залиште овочі маринуватися на 2 години й подавайте, доповнивши страву лляними хлібцями. За бажанням.
  • Смачного!

До теми: Ось як приготувати розкішний кекс-брауні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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