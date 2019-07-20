Ось як приготувати розкішний кекс-брауні

Кожна господиня та господар хочуть дивувати та радувати своїх рідних неабиякими кулінарними здібностями й смачними новинками. Сьогодні ми підготували для вас рецепт смачного десерту, який не залишить байдужим нікого. Він ще й не нашкодить вашій фігурі!

Це розкішний кекс-брауні з перцем чилі. Такий десерт дуже шоколадний та пікантний. Текстура має бути пориста та трохи волога. Це здорова та корисна альтернатива магазинним солодощам, адже брауні потрібно готувати на основі гарбуза з кокосовим молоком і плиткою шоколаду.

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Інгредієнти:

200 грамів запеченого гарбуза

1 ст.л. кокосового урбеча

100 грамів гіркого шоколаду

300 мл кокосового молока

200 мл (вимірюйте мірним стаканом) цілозернового борошна

1/2 ч.л. меленого перцю чилі

2 ч.л. розпушувача

3 ч.л. меленого насіння льону й 2 ст.л. рослинного молока

Рецепт:

Замочити мелене насіння льону з молоком на 10 хв.

Розтопити шоколад на водяній бані.

Збити в блендері гарбуз, шоколад, урбеч, молоко, чилі та насіння льону.

Додати борошно і розпушувач, перемішати.

Викласти в форму (або в маленькі форми під мафіни). Пекти при 200 градусах 30-50 хв (30 хв, якщо це мафіни). Повністю остудити.

Можна нанести глазур (просто розтопити ще одну плитку гіркого шоколаду).

Чим замінити:

Найкорисніший варіант: замість шоколаду 100 грамів тертого какао + пару ст.л. тростинного/кокосового цукру

Кокосове молоко можна замінити на будь-яке інше рослинне молоко.

Урбеч замініть на кокосове масло.

Борошно замініть на цілозернове пшеничне.

Чилі вводьте по трохи. Можна замінити на імбир, буде теж пікантно. Проте, якщо ви не дуже полюбляєте гостре, то будьте обережні з цими інгредієнтами.

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