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Кабачкові сендвічі всього за 10 хвилин: рецепт

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Смачні сендвічі з кабачків - фото 1
Смачні сендвічі з кабачків / recipe

Як приготувати сендвічі з кабачків. Простий рецепт кабачкових сендвічів для вас.

Знайдіть у холодильнику кабачок, яйце, сир і кілька сосисок. І вже за десять хвилин ви поставите на стіл свої смачні кабачкові сендвічі!

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Готувати їх дуже просто, але в підсумку вони виходять дуже ситними і надзвичайно смачними. Кабачок, якщо він у вас великий, спочатку розділити на три частини, а потім кожну частину порізати на слайси (0,7 см завтовшки). Нарізані слайси присолити, обваляти в підсоленому борошні, і обсмажити на олії до рум'яної скоринки.

Для обсмажування сендвічів готуємо звичайний кляр або яєчну суміш з сіллю і перцем. Складаємо сендвіч (кабачок ➞ ковбаска ➞ сир ➞ кабачок), занурюємо його в кляр і викладаємо на пательню. Підсмажуємо з обох сторін до золотистої скоринки і подаємо на стіл.

Смачного!

Кабачкові сендвічі всього за 10 хвилин: рецепт - фото 341846

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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