СЕВІЛЬЯ ▶ ІНТЕР онлайн трансляція: дивитись фінал Ліги Європи 2020

Матч Севілья (Іспанія) – Інтер (Італія) вирішить, хто ж виграє Лігу Європи 2020. До вашої уваги онлайн трансляція запеклого фіналу: дивіться та вболівайте за своїх фаворитів!

У своїй історії Севілья та Інтер досі не зустрічались, що робить вирішальний матч Ліги Європи 2020 ще більш інтригуючим. Водночас для іспанської команди цей фінал стане шостим (п'ять попередніх вона виграла), а в активі італійського клубу – п'ять таких матчів і три перемоги.

До теми: Відео голів та огляд шокуючого півфіналу ЛЄ ІНТЕР vs ШАХТАР

Фаворитом протистояння букмекери вважають підопічних Антоніо Конте.

Анонс фіналу ЛЄ СЕВІЛЬЯ – ІНТЕР

Дата: 21.08.2020

21.08.2020 Коли: 22:00

22:00 Місце проведення: "Рейн Енергі Штадіон", Кельн

"Рейн Енергі Штадіон", Кельн Головний арбітр: Данні Маккелі

Данні Маккелі На якому каналі трансляція: Футбол 1

Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org

на сайтах livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 3,70 – 3,90 – 1,90

У цьогорічному фіналі Ліги Європи зустрінуться дві найтитулованіші команди в історії турніру. Інтер вигравав Кубок УЄФА тричі, але це було ще в 90-і. При цьому на рахунку Севільї п'ять перемог в турнірі, три з них – поспіль із 2014 по 2016 рік. Сьогоднішній матч стане першим в історії протистоянням "нерадзуррі" і андалузців.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ СЕВІЛЬЯ – ІНТЕР ТУТ

Севілья жодного разу не поступалася в фіналі Кубка УЄФА / Ліги Європи. Втім, статистика в футбол не грає, і фаворитом протистояння вона не вважається. Букмекери оцінюють шанси іспанців на перемогу в 3,70, а шанси міланців – в 1,90.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН СЕВІЛЬЯ – ІНТЕР

Орієнтовні склади команд:

Севілья: Буну – Кунде, Дієго Карлос, Регілон, Хесус Навас – Фернандо, Джордан, Банега – Сусо, Ен-Несірі, Окампос

Інтер: Ханданович – Де Врей, Бастони, Годін – Брозовіч, Барелла, Гальярдіні, Д'Амброзіо, Янг – Лукаку, Мартінес

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