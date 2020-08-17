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ІНТЕР ▶ ШАХТАР: відео голів, рахунок та огляд шокуючого півфіналу Ліги Європи
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У матчі 17 серпня міланський Інтер та донецький Шахтар боролись за вихід у фінал Ліги Європи 2020. Дивіться відео голів та огляд запеклого матчу, а також дізнайтесь, хто ж переміг та пройшов далі.
Півфінальний поєдинок Інтера та Шахтаря відбувся у німецькому Дюссельдорфі. Обидві команди були рішуче налаштовані на гру: підопічні Антоніо Конте прагнули пройти в фінал, а команда Луїша Каштру поставила собі за мету повторити успіх клубу в 2009 році. При цьому фаворитом матчу букмекери вважали італійський клуб, і вони не помилились.
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Початок матчу не видався багатим на видовищні моменти. Гравці поперемінно контролювали м'яч, але не створювали гострих атак. Ситуація на табло змінилась у середині першого тайму: Пятов невдало вибив м'яч на Бареллу, що промчав повз Матвієнко, змістився на лівий фланг і зробив навіс у штрафний майданчик, який влучно замкнув Мартінес. 1:0 на користь Інтера.
Відео голу Мартінеса, 19 хвилина:
Більше голів у першій половині матчу ми не побачили, хоча під завісу тайму "гірники" провели кілька хороших атак. Натомість у другій 45-хвилинці контроль на полі перебрали номінальні господарі. Уже з 64 хвилини Шахтар "посипався" та пропустив низку м'ячів, не зумівши завдати удару у відповідь. Спершу Брозович навісив з кутового, а Д'Амброзіо, продавивши Матвієнка, головою пробив у протихід Пятову. 2:0.
Відео голу Д'Амброзіо, 64 хвилина:
За лічені хвилини Мартінес оформив дубль, і знову через помилку "гірників". Степаненко втратив м'яч на своїй половині поля і швидка атака Інтера завершилася ще одним голом. 3:0.
Відео голу Мартінеса, 74 хвилина:
Події розвивались блискавично. Усього за 4 хвилини Інтер знову забив. Цього разу до неприємностей призвела обрізка Євгена Коноплянки. Мартінес вивів на ударну позицію Лукаку, який з правого кута штрафного точно пробив в дальній кут. 4:0.
Відео голу Лукаку, 78 хвилина:
Той же Лукаку через кілька хвилин зробив рахунок у матчі розгромним. Нападник "нерадзуррі" не залишив шансів Хочолаві в швидкісному забігу і з правого кута штрафного точно пробив під Пятовим. Матч завершився з рахунком 5:0, а путівку до фіналу Ліги Європи здобув Інтер. Уже за тиждень міланський клуб зустрінеться із Севільєю та визначить володаря цьогорічного трофею.
Відео голу Лукаку, 84 хвилина:
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