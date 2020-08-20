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Динамо показало нову форму із символічним дизайном

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Гравці Динамо в новій формі - фото 1
Гравці Динамо в новій формі

Київське Динамо представило комплект нової домашньої форми сезону 2020/2021, дизайн якої має символічне значення. Зацініть!

Цьогоріч Динамо вперше отримало третій комплект ігрової форми з ексклюзивним дизайном. У клубі зазначають, що в житті кожного бувають успішні смуги та не дуже, і футболісти – не виняток.

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Саме тому малюнок на формі в традиційних для Динамо біло-синіх кольорах нагадує хвилі Дніпра та символізує нову смугу в історії клубу.

Динамо показало нову форму із символічним дизайном - фото 421145
Динамо показало нову форму із символічним дизайном - фото 421146

Емблема клубу має особливість, яка відкривається лише тому, хто одягне футболку – девіз "Київ – це ми" на звороті.

Динамо показало нову форму із символічним дизайном - фото 421154
Динамо показало нову форму із символічним дизайном - фото 421153

Нагадаємо, що домашня форма киян – синьо-блакитні смуги на білому, виїзна – блакитні смуги на синьому.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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