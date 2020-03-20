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Сестра Кім Кардашян знялась у відвертій фотосесії для журналу

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Кортні Кардашян у білизні - фото 1
Кортні Кардашян у білизні / instagram.com/kourtneykardash

Зірка телешоу Кортні Кардашян не відстає від своєї сестри Кім, тож недавно роздяглась у пікантній зйомці для популярного видання. Тут спекотно!

40-річна американська світська левиця Кортні Кардашян майже постійно під прицілом камер, але навіть у вільний час вона залишається онлайн, адже активно веде профіль в соцмережі Instagram. Там за старшою сестрою Кім стежать понад 88 мільйон користувачів, адже вона ледь не кожного дня публікує свіжі фото зі свого життя.

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Нещодавно Кортні стала зіркою нового номера видання Health magazine, для якого позувала у спідньому та майже без одягу. Звісно ж, першими кадрами вона не могла не поділитись з шанувальниками:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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