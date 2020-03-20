Зухвала MARUV пікантно оголилася на новому гарячому фото

Епатажна українська співачка MARUV звикла провокувати своїх шанувальників сміливими знімками. Так, і цього разу красуня постала перед підписниками в Instagram у сексуальному і відвертому образі.

Артистка MARUV вирішила поділитися з шанувальниками спокусливим кадром у чуттєвому стилі, на якому красуня оголила стегна і засвітила стрункі ніжки в панчохах на підв'язках.

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Зірка приміряла оригінальне вбрання, що складається з повітряних рюшів пудрового кольору. Вона засвітила вишукану білизну тілесного відтінку, а для посилення ефекту чуттєвого образу одягла довгі прозорі рукавички. Крім цього, ще в грудні минулого року співачка підстриглася під кокетливе каре і пофарбувала волосся у синій колір і саме в цьому відтінку залишається до цього часу.

А у коментарі під фото MARUV повідомила про скасування всіх березневих концертів і висловила надію, що зустрінеться з шанувальниками у квітні і травні.

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