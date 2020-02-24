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Сестра Кім Кардашян шокувала сукнею з оголеними сідницями: фото

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Кортні Кардашян показала фанатам сідниці - фото 1
Кортні Кардашян показала фанатам сідниці

Зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян продовжує дивувати прихильників незвичайними образами. Важко не помітити, що сестра Кім може скласти їй конкуренцію за формами.

40-річна американська світська левиця Кортні Кардашян майже постійно під прицілом камер, але навіть у вільний час вона залишається онлайн, адже активно веде профіль в соцмережі Instagram. Там за старшою сестрою Кім стежать понад 87 мільйон користувачів, адже вона ледь не кожного дня публікує свіжі фото зі свого життя.

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Нещодавно зірка вирішила похизуватись не лише умінням готувати, а й обирати дуже екстравагантні сукні. Річ у тому, що вбрання мало настільки глибокий виріз на спині, що можна було побачити сідниці. Здається, у родини Кардашян власне бачення естетичного та домашнього одягу.

Сестра Кім Кардашян шокувала сукнею з оголеними сідницями: фото - фото 387954

Сестра Кім Кардашян шокувала сукнею з оголеними сідницями: фото - фото 387955

Джерело фото: instagram.com/kourtneykardash

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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