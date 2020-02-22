Онучка Єлизавети II Амелія захопила Лондон своєю красою

Онука королеви Єлизавети леді Амелія Віндзор стала однією з головних зірок Тижня моди в Лондоні. Шанувальники у захваті від красуні!

Онука двоюрідного брата королеви Єлизавети II, принца Едварда, і праправнучка короля Георга V Амелія Віндзор радує лондонську публіку модними виходами.

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Журналісти вже охрестили її як "найкрасивішу представницю королівської сім'ї". Про це стало відомо завдяки повідомленню британського видання Tatler.

Буквально днями шанувальники змогли побачити нову порцію "луків" Амелії. У Лондоні з 14 по 18 лютого пройшов яскравий тиждень моди. Дівчина щодня відвідувала покази улюблених брендів. Але частина уваги дісталася і їй особисто.

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