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Онучка Єлизавети II Амелія захопила Лондон своєю красою

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Амелія Віндзор - фото 1
Амелія Віндзор / glamour

Онука королеви Єлизавети леді Амелія Віндзор стала однією з головних зірок Тижня моди в Лондоні. Шанувальники у захваті від красуні!

Онука двоюрідного брата королеви Єлизавети II, принца Едварда, і праправнучка короля Георга V Амелія Віндзор радує лондонську публіку модними виходами.

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Журналісти вже охрестили її як "найкрасивішу представницю королівської сім'ї". Про це стало відомо завдяки повідомленню британського видання Tatler.

Буквально днями шанувальники змогли побачити нову порцію "луків" Амелії. У Лондоні з 14 по 18 лютого пройшов яскравий тиждень моди. Дівчина щодня відвідувала покази улюблених брендів. Але частина уваги дісталася і їй особисто.

Онучка Єлизавети II Амелія захопила Лондон своєю красою - фото 387682

Онучка Єлизавети II Амелія захопила Лондон своєю красою - фото 387683

Онучка Єлизавети II Амелія захопила Лондон своєю красою - фото 387684

Онучка Єлизавети II Амелія захопила Лондон своєю красою - фото 387685

Онучка Єлизавети II Амелія захопила Лондон своєю красою - фото 387686

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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