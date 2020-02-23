Найкрасивіша гравець у покер показала гарячі форми у термальних водах (фото)

Професійна гравець у покер Сара Андервуд розбурхала фанатів спекотними знімками у термальних водах. Ця краля уміє дивувати!

35-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд ніколи не сидить на місці.. Дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. Там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів. А вишенькою на торті красивих тревел-знімків стають відверті кадри від самої Сари.

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Нещодавно красуня поділилась з фанатами захопливими знімками з термальних вод в Орегоні, США, на яких позує у красивому червоному купальнику. Важко не помітити апетитні форми білявки.

Джерело фото: instagram.com/saraunderwood

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