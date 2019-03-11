Сестра Beyonce зняла кліп на свою пісню

Соланж Ноулз зняла кліп на власну пісню Almeda. А у записі нового альбому співачки взяли участь Фаррелл Вільямс, Tyler The Creator і Panda Bear з Animal Collective.

Дивіться цей кліп не відволікаючись: стежте за деталями і спостерігайте, як в різних локаціях різні люди йдуть по колу, демонструючи хід часу, або танцюють між рядами рідкісних автомобілів DeLorean DMC-12.

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Соланж Ноулз для дебютного кліпу нового альбому When I Get Home вибрала трек Almeda – і сама зняла на нього кліп, довіривши монтаж своєму чоловікові Алану Фергюсону. До речі, на підтримку останнього альбому Соланж також зняла 33-хвилинний фільм – але поки він доступний лише ексклюзивно на Apple Music.

Тим часом сама Beyonce здивувала звабливим образом, похизувавшись апетитними формами у коротенькій сукні з декольте. Важко повірити, що зірка виховує трьох дітей!

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