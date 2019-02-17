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Сексуальна Beyonce підкорила фанатів гарячим образом

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Beyonce показала звабливий образ до Дня Валентина - фото 1
Beyonce показала звабливий образ до Дня Валентина / instagram.com/beyonce

Знаменита співачка Beyonce здивувала звабливим образом до Дня Святого Валентина, похизувавшись апетитними формами у коротенькій сукні з декольте. Важко повірити, що зірка виховує трьох дітей!

37-річна американська співачка, танцівниця і модель Beyonce хоч і не надто активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, однак заслужила увагу понад 124 мільйонів підписників. А все тому, що кожна поява зірки у вигляді нових дописів викликає справжній захват у фанатів. Красуня не надто любить "вилизані" фото, тому ділиться кадрами своїх образів зі смартфона.

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Нещодавно Beyonce привітала всіх прихильників з Днем закоханих та продемонструвала своє вбрання до цього романтичного свята. Зірка постала у коротенькі червоній сукні з ефектним вирізом, показавши стрункі та звабливі форми. Здається, Джей-Зі дуже пощастило з дружиною!

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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