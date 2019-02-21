Beyonce повторила сцену зі свого кліпу, замінивши Мону Лізу королевою Меган Маркл

20 лютого у Лондоні пройшла церемонія вручення музичної премії Brit Awards-2019. Beyonce та Джей-Зі отримали нагороду за дует The Carters як найкраща міжнародна група.

Оскільки пара не змогла бути присутньою на церемонії особисто, музиканти записали для глядачів відеозвернення.

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У ролику вони відтворили кадр з кліпу "Apeshit", зйомки якого проходили у Луврі. От тільки замість Мони Лізи за плечима Beyonce та Джей-Зі видніється Меган Маркл в образі британської королеви.

У відеозверненні вони подякували всім за підтримку і сказали, що отримати нагороду Brit Awards – це велика честь для них.

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