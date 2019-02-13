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Звабливий образ Beyonce з глибоким декольте вразив фанатів (18+)

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Beyonce похизувалась формами - фото 1
Beyonce похизувалась формами / Vogue

Відома співачка Beyonce знову викликала захват у мережі. Цього разу зірка постала у піджаку на голе тіло, забувши про білизну та підкресливши свою фігуру. Тут спекотно!

37-річна американська співачка, танцівниця та модель Beyonce не надто активний користувач в соцмережі Instagram, однак це не заважає їй мати понад 123 млн підписників. А все тому, що дружина Каньє Веста хоч і рідко, але ділиться карами зі своїх звичайних буднів, зйомок та світських заходів.

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Нещодавно Beyonce вирішила знову похизуватись своїми формами та постала перед прихильниками у піджаку та короткій спідниці на голе тіло. Несподіваний образ викликав справжній шквал коментарів та компліментів. Тут спекотно!

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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