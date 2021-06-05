Сестер Кардашян об'єднали в одну і вийшов ідеал краси (відео)

Художниця скомбінувала зовнішність всіх сестер Кардашян, які відомі за популярним реаліті-шоу. І результат перевершив всі очікування, адже такий вигляд може мати найвродливіша дівчина у світі!

Ілюстраторка Анна активно веде профіль у ТікТок під ніком annaimperatore, де ділиться роликами з фотошопом різних зірок. Дівчина набрала публіку завдяки поєднанню одних відомих людей з іншими. Але одним із найпопулярнішим стало відео, де Анна скомбінувала вроду 5 сестер Кардашян в одну дівчину. За короткий час допис переглянули понад 5 мільйонів разів!

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За основу художниця взяла наймолодшу сестру та наймолодшу мільярдерку світу Кайлі Дженнер. А тоді поступово додавала їй рис обличчя Кім Кардашян, Кендалл Дженнер, а також Кортні та Хлої Кардашян. Тому змінювався овал обличчя, брови, губи, ніс та форма очей. А результат вийшов настільки прекрасним, що глядачі навіть засмутились, що у реальному світі не існує такої вродливої дівчини. Зацініть:

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