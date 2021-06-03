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Кім Кардашян показала свої розкішні форми у бікіні

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Кім Кардашян в купальнику - фото 1
Кім Кардашян в купальнику / instagram.com/kimkardashian

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян похизувалась стрункою фігурою в купальнику, викликавши справжній захват у фанатів. Сезон бікіні офіційно стартував!

40-річна американська телезірка, модель та бізнесвумен Кім Кардашян знаходить час не лише на різноманітні проєкти, а й на свій профіль в соцмережі Інстаграм. Тут у колишньої коханої Каньє Веста понад 225 мільйонів шанувальників, а все через яскравий контент. Кім регулярно публікує кадри зі зйомок, світських заходів та своїх звичайних буднів.

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Оскільки літо стартувало, то й на сторінці зірки побільшало ефектних фото в бікіні. Цього разу Кардашян позувала у крихітному чорному купальнику біля басейну. Відсутність макіяжу, зачіски та фотошопу приємно потішила фанатів, які засипали Кім компліментами. Природні форми у тренді:

Кім Кардашян показала свої розкішні форми у бікіні - фото 461982

Кім Кардашян показала свої розкішні форми у бікіні - фото 461983

Джерело фото: instagram.com/kimkardashian

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