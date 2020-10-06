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Сервіс Spotify отримав довгоочікувану функцію пошуку пісень

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У Spotify з'явився пошук пісень по словах - фото 1
У Spotify з'явився пошук пісень по словах

Стрімінговий сервіс Spotify, який запрацював цього літа на території України, отримав іще одну довгоочікувану функцію. Вона дозволяє користувачам легше знаходити необхідні композиції навіть у тому випадку, якщо вони не знають їхніх назв.

Про нововведення повідомила дизайнер стрімінгового сервісу Лін Вана, опублікувавши анонс у Twitter.

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Відтепер при введенні назви пісні у результатах будуть з'являтися не тільки однойменні композиції, але і треки, куплети та приспіви яких включають запитані рядки або слова.

Відповідні композиції маркуватимуть позначкою "Збіг у тексті". Нова функція доступна у мобільних додатках на iOS і Android. Подібна можливість пошуку по тексту пісні реалізована і в сервісі Apple Music ще з 2018 року.

Раніше Spotify запустила групові сесії прослуховування музики. За задумом розробників, користувачі зможуть одночасно слухати улюблену музику, перебуваючи за тисячі кілометрів один від одного. Груповий сеанс передбачає участь від двох до п'яти осіб. Такі сесії схожі за можливостями з приватним радіо, але при цьому кожен учасник може керувати плейлистом: додавати та перемикати композиції.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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