Серйозні стосунки: питання, які варто поставити чоловікові

Соціологи і психологи склали приблизний список запитань, який допоможе дізнатися, наскільки добре ви підходите один одному і чи зможете бути разом.

Що для тебе по-справжньому важливо? Тут можна трохи полегшити завдання і запропонувати йому назвати 3-5 речей, дійсно для нього необхідних в житті. Будинок, батьки, кар'єра, може подорожі або сім'я – не багато відповідей, кілька. Потім спробуй порівняти ваші цінності.

Питання грошей. Цей пункт – наслідок попереднього. Ніхто не говорить про розгляд всіх витрат за три минулих роки. Але важливим аспектом буде зрозуміти, що є різниця між відповіддю "хороший інтер'єр" і "благодійність".

Це цікаво: Ці знаки Зодіаку зовсім не підходять один одному

Яким ти уявляєш своє життя через кілька років? У цьому питанні, звичайно, є трохи підступності. Але відповідь на нього відкриє тобі набагато більше, аніж два попередніх.

Наскільки важлива твоя сім'я для тебе? Розпитай його про рідних і близьких, родичів, братів, дядьків, тіток, сестер та інших. Наскільки вони близькі? Може для ваших стосунків питання не дуже важливе, але знати про це треба.

Як ти поводишся після сварки? Відповідь на це запитання потрібна для розуміння, чи складно йому впоратися з гнівом. Хоча б стане ясно: чи може не винесене сміття стати тижневою грою в мовчанку.

Якщо щось не так з моїм зовнішнім виглядом, чи загострюєш ти на цьому увагу? Тут може бути два варіанти. Хтось дуже гостро реагує на "фейли" в одязі, а комусь абсолютно все одно. Краще, звичайно, щоб його делікатність не заважала сказати тобі, що в зубах застряг кріп або ще щось.

І ще: ТОП-3 секс-пози, які урізноманітнять інтимне життя найдосвідченіших пар