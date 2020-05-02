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Ці знаки Зодіаку зовсім не підходять один одному

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Ці знаки Зодіаку зовсім не сумісні - фото 1
Ці знаки Зодіаку зовсім не сумісні / newsyou

Часто люди не просто не можуть знайти спільну мову, а й постійно конфліктують між собою. Все тому, що у цих представників знаків Зодіаку зовсім не збігаються характери. Зібрали список найбільш не сумісних між собою знаків за гороскопом.

Терези та Раки

Саме їх вважають найменш вдалими у союзі, адже Раки потребують спокою та дуже чутливі до різких слів і дій. А от надто активний темперамент Терезів може легко їх образити. До того ж, Раки вважаються консерваторами, яким складно швидко звикати до змін, яких постійно потребують Терези.

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Риби та Водолії

Самолюбство та егоїзм Риб не надто добре збігається з доброзичливими і впевненими у собі Водоліями. Поки Риби ображаються та шукають, як розпалити конфлікт, то Водолії призвичаюються до всього та легко виходять із найгарячіших суперечок.

Ці знаки Зодіаку зовсім не підходять один одному - фото 315073
Ці знаки Зодіаку зовсім не сумісні

Скорпіон і Стрілець

Ці знаки Зодіаку настільки різні, що дружби чи просто доброзичливе ставлення - максимум, якого можна очікувати. Скорпіони завжди і дуже добре знають, чого хочуть, тому ставлять свої інтереси на перше місце. А от бажання Стрільців дити у своє задоволення не надто підходить їм. До того ж, Стрільці не у захваті від будування планів навіть на найближче майбутнє, що також дратує Скорпіонів.

Козеріг та Близнюки

Козероги доволі розсудливі, спокійні і не приймають раптових рішень, а от Близнюки настільки часто змінюють свій настрій, що й справді здається, що існує дві різні людини в одному тілі. Але Козерогам не подобається надто різкий перепад емоцій та необдумані дії цих представників.

Ці знаки Зодіаку зовсім не підходять один одному - фото 315072
Ці знаки Зодіаку зовсім не сумісні

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Джерело: newsyou
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