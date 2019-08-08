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Фільми і серіали про секс: рейтинг ТОП 15 для дорослих і не тільки (18+)
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Спекотні сцени, сексуальні актори та акторки, спокусливі кадри та пристрасна гра – оберіть фільм, який найбільше припаде вам до душі. Ми підготували для вас підбірку найкращих стрічок про секс.
Фільми та серіали про секс – прекрасний спосіб зрозуміти та розвинути власну сексуальність. Картини з цього списку ви точно запам'ятаєте після перегляду, адже вони не залишать вас байдужими, змусять обговорювати їх зі знайомими, читати рецензії та рекомендувати друзям.
І ще: Критики назвали найкращі фільми 90-х: їх варто глянути
Ось рейтинг найкращих стрічок для дорослих від секс-педагога Юлії Ярмоленко.
Коханець, 1991
Цей фільм знятий за мотивами роману Маргеріт Дюрас "Коханець" (L'amant, 1984). Дуже гарний, вишуканий, романтичний фільм, який захочеться переглянути ще раз. Можливо, не через рік-два, але через 10-20.
Мрійники, 2003
Хтось скаже, що це фільм про політику, а не про секс. Але він саме про підліткову епатажність, про експерименти, перший досвід, перші справжні емоції, які зашкалюють до небес і можливі тільки в цей період – 15-18 років. Дуже відвертий, непростий, з викликом.
Мій найкращий коханець, 2005
У головних ролях Ума Турман і Меріл Стріп. І цим вже багато сказано. Фільм про стосунки 23-річного хлопця і його 37-річної коханої. Трохи про психотерапію й те, як ми можемо приймати ситуацію, якщо вона трапилася з іншими, і не приймати, якщо це сталося з нами. Чесна картина про реальність, а не про те, як вони "жили довго і щасливо і померли в один день".
Сексуальні хроніки французької сім'ї, 2012
100% фільм про секс. Весела і кумедна комедія. Багато відвертих і "незручних" сцен. У фільмі представлена родина: мама, тато, дідусь-вдівець, старший син бі або гетеросексуал, сестра і молодший брат ніжного віку. Вся цінність ситуації розкривається з переживань молодшого сина. Батьки переосмислюють методи виховання, показується реалізація сексуальності членів сім'ї, одкровення і бажання. Нехай негативні відгуки та низький рейтинг не лякає вас!
Із широко заплющеними очима, 1999
Найнеоднозначніший фільм з усього списку. Робота, яка поставила крапку в стосунках Ніколь Кідман і Тома Круза. І, напевно, це вже говорить багато про що. Для кожного фільм про своє, тому відгуки дуже різні. Але він вас точно розбурхає!
Непристойна пропозиція, 1993
У цього фільму досить низький рейтинг, напевно, через проблеми, які в ньому піднімаються – незручні, непристойні, хоча загалом кінострічка дуже хороша. У головних ролях Демі Мур і Вуді Харельсон. Чоловікам навряд чи сподобається. Тут причина не в самому фільмі, сюжет, грі акторів, а в тій самій "непристойній пропозиції", на яку погоджується головний герой. Хочете яскравих емоцій і непростих переживань – дивіться!
Ідеальні незнайомці, 2016
Прекрасний фільм про секс, сексуальне виховання та прийняття себе. Жодної еротичної сцени, жодного оголеного органу, зате скільки енергії та еротики в кожному кадрі! Особливо зачіпають настанови батька перед першим сексуальним досвідом доньки. Це чудово! Кожному підлітку було б корисно почути такі слова від найближчих людей.
Весняні надії, 2012
Хороший неспішний фільм про подружню пару, яка намагається за допомогою психотерапевта відновити стосунки та розпалити пристрасть, яка згасла. У головній ролі – Меріл Стріп. Гарна стрічка для психологів, сексотерапевта і тих, у кого є подібні проблеми з пристрастю після багатьох років, проведених разом з партнером. Або ви теж думаєте, що після 50 сексу немає?
Молода і прекрасна, 2013
Історія 17-річної дівчини, яка вирішила займатися сексом за гроші. Трохи перегукується з "Денною красунею" з Катрін Деньов. Цікаво показані стосунки батьків-дітей, брата-сестри. Спробуйте дивитися без осуду.
Доктор Кінсі, 2004
Біографічна стрічка про Альфреда Кінсі, який зробив найбільший внесок у вивчення людської сексуальності. Завдяки йому гомосексуальність перестали вважати хворобою, жінки отримали право на кліторальний оргазм, а мастурбація стала нормою. Непростий життєвий шлях: постійні гоніння, звинувачення, протистояння. По-справжньому оцінити результати досліджень Альфреда Кінсі людство змогло тільки після його смерті. До речі, у книг Кінсі донині найвищий показник продажів у світі з науково-популярної літератури.
Дівчина з Данії, 2015
Фільм про першу людину, яка пройшла хірургічну корекцію статі. Ви будете вражені чуттєвістю, естетикою, глибиною картини. Рейтинг фільму досить низький, але в цьому випадку на нього взагалі не варто звертати увагу!
Сурогат, 2012
Фільм заснований на реальних подіях. Поет-журналіст Марк О'Брайен після перенесеного в дитинстві поліомієліту змушений провести все життя в "залізному ліжку". До 38-ми років він вирішує позбутися незайманості, і в цьому йому допомагає секс-сурогат Шеріл Грін. До речі, вона досі працює в США, допомагаючи людям похилого віку з інвалідністю розв'язувати їхні проблеми з сексуальністю. Дуже хороший і добрий фільм. Девіз кінострічки: "Любов – це подорож".
Інтимний словник, 2003
Красива "казка" з Джессікою Альбою. Якщо хочеться чогось простого, красивого, позитивного, то цей фільм чудово підходить. Можна дивитися в дорозі, під час приготування вечері або під час в'язання.
Майстри сексу, 2013-2016
Це серіал про найвідоміших сексологів 20-го століття – Мастерсі та Джонсон. Однак (не зважаючи на те, що біографічні дані та особливості досліджень передані досить точно) фільм дуже легкий, з інтригами, переживаннями, зрадами, скандалами. Підходить для перегляду "на фоні".
Блудлива Каліфорнія, 2007-2014
У серіалі показують те, що робить з людиною життя у Каліфорнії, Лос-Анджелесі – місті гріхів. Сюжет розповідає про відомого письменника Хенка Муді. Він чарівний звабник та романіст. Проте все не так романтично, як може здатися на перший погляд. Який вибір зробить Хенк – шукатиме сімейне щастя чи розважатиметься з випадковими красунями?
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