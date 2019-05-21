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Гра престолів Володимир Зеленський ЗНО

Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон

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приколи з Гри престолів - фото 1
приколи з Гри престолів

20 травня закінчилася епічна сага "Пісня льоду та полум'я". Проте фанати далі продовжують створювати жарти про останній сезон. Ми зробили для вас добірку найкумедніших картинок та приколів про "Гру престолів".

У фінальному сезоні "Гри престолів" було лише 6 серій, але ті події, які відбулися у серіалі, розбурхали поціновувачів саги – безліч фанатських теорій, альтернативні кінцівки, меми та жарти.

І ще: Гра престолів 8: у фіналі серіалу знайшли новий кіноляп

Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон - фото 328924

Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон - фото 328925

Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон - фото 328926

Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон - фото 328927

Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон - фото 328928

Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон - фото 328929

Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон - фото 328930

Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон - фото 328931

Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон - фото 328932

Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон - фото 328933

Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон - фото 328934

Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон - фото 328935

Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон - фото 328936

Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон - фото 328937

Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон - фото 328938

Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон - фото 328939

Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон - фото 328940

Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон - фото 328941

Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон - фото 328942

Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон - фото 328943

Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон - фото 328944

Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон - фото 328945

Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон - фото 328946

Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон - фото 328947

До теми: Фінал Гри престолів 8: як актори прощаються зі своїми персонажами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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