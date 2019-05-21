Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон

20 травня закінчилася епічна сага "Пісня льоду та полум'я". Проте фанати далі продовжують створювати жарти про останній сезон. Ми зробили для вас добірку найкумедніших картинок та приколів про "Гру престолів".

У фінальному сезоні "Гри престолів" було лише 6 серій, але ті події, які відбулися у серіалі, розбурхали поціновувачів саги – безліч фанатських теорій, альтернативні кінцівки, меми та жарти.

І ще: Гра престолів 8: у фіналі серіалу знайшли новий кіноляп

До теми: Фінал Гри престолів 8: як актори прощаються зі своїми персонажами