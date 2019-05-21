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Серіал Гра престолів: найкращі меми і приколи про фінальний 8 сезон
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20 травня закінчилася епічна сага "Пісня льоду та полум'я". Проте фанати далі продовжують створювати жарти про останній сезон. Ми зробили для вас добірку найкумедніших картинок та приколів про "Гру престолів".
У фінальному сезоні "Гри престолів" було лише 6 серій, але ті події, які відбулися у серіалі, розбурхали поціновувачів саги – безліч фанатських теорій, альтернативні кінцівки, меми та жарти.
І ще: Гра престолів 8: у фіналі серіалу знайшли новий кіноляп
До теми: Фінал Гри престолів 8: як актори прощаються зі своїми персонажами
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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