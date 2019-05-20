Фінал Гри престолів 8: як актори прощаються зі своїми персонажами

6 серія 8 сезону Гри престолів стала фінальною для фанатів саги, змусивши дивуватися, розчаровуватися, захоплюватися та шкодувати, що серіал таки закінчився. Але не тільки глядачі попрощались з героями, а й актори, ділячись своїми емоціями в соцмережах.

Фінал Гри престолів став сумною звісткою не лише для прихильників, адже акторський склад також встиг стати сім'єю та звикнути і зріднитися зі своїми персонажами. Як зірки прощаються з серіалом – читайте далі.

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Емілія Кларк, вона ж Дейенеріс, Матір драконів

"Намагання підібрати слова для цього допису залишило мене переповненою з тим, скільки я хочу сказати, чим було це шоу для мене і Дені. Розділ "Матері драконів" зайняв все моє доросле життя, ця жінка зайняла все моє серце. Я була у вогні дракона, пролила чимало сліз за тими, хто рано покинув нашу родину... Гра престолів сформувала мене як жінку, як акторку і як людину. Я б хотіла, щоб мій дорогий батько був тут і побачив, як далеко ми зайшли. Але вам, шановні шанувальники, я кажу величезне спасибі за ваш стійкий погляд на те, що ми зробили і що зробила я з персонажем, який був у серцях багатьох, поки не послизнувся на платиновій перуці мрій. Без вас немає нас, а тепер наш час закінчився" – емоційно написала Емілія.

Софі Тернер, Санса Старк

"Сансо, дякую за те, що навчала мене стійкості, хоробрості та справжньої сили. Дякую, що навчила мене бути доброю, терплячою та йти з любов'ю. Я виросла з тобою. Я закохалась в тебе у 13 і зараз через 10 років... У 23 я залишу тебе, але ніколи не покину те, чого ти мене навчила. Шоу та неймовірні люди, які його роблять, дякую вам за те, що ви дали мені найкращі уроки життя та драму, про яку я могла коли-небудь просити. Без вас я б не була тією людиною, якою є сьогодні. Дякую, що дали мені цей шанс всі ті роки тому. І нарешті шанувальники. Дякую за те, що закохались у цих персонажів та підтримували шоу до кінця. Я сумую за цим більше, аніж за всім", – зазначила Софі.

Джон Бредлі-Вест, Семвел Тарлі

instagram.com/johnbradleywest

"Це останній крок довгої та чудової подорожі. Мандрівки, яка для мене почалась о 10 ранку в понеділок, 19 липня 2010 року. Я знаю це, бо нещодавно знайшов свій графік репетицій першого тижня для першого сезону. За тиждень до того, як ми навіть почали знімати. Тут є репетиція, де я вперше знайомлюся з Кітом (Харрінгтоном – Джоном Сноу – ред.) і я вперше носив костюм, у якому мене бачили 8 сезонів. Я радий, що я це зробив. Я зустріч так багато людей того тижня, які стали так багато значити для мене. Тоді ми не могли знати про мандрівку, яку розпочнемо разом. Я б не міг змінити цей досвіт або цих людей. Насолоджуйтесь епізодом і дякую за все".

Наталі Еммануель, Міссандея

"Це була одна із найбільших радостей – грати Міссандею. Тихий та добрий перекладач, блискуча жінка, яка пройшла стільки страждань та відшукала себе, свій голос...і своє єдине кохання. Вона так багато значить для мене, що я не мала іншого вибору, окрім внести все, чого вона навчила, у своє життя у майбутньому. Дякую всім, хто зробив можливим для мене зіграти цю роль, яка змінює життя. Емілія Кларк (Дені), я так тебе люблю, я любила грати твою найкращу подружку останніх 7 років. Дякую за те, що була такою чудовою людиною в моєму житті, а також джерелом світла та сміху. Джейкоб Андерсон (Сірий Черв'як), я буквально не можу сказати тобі, що для мене означає ділити екран з тобою. Я не могла просити щедрішої та добрішої зірки.... Для всіх акторів та помічників, дякую вам за всю любов та підтримку. Знаю, що минула ніч (5 серії 8 сезону), була дуже складної для когось з вас, тому пропоную вам розділити мою фантазію, де мені подобається думати, що зараз Міссандея потягує ром на пляжі десь у небесах".

Джейкоб Андерсон, Сірий Черв'як

"Перший день і останній день. Гра престолів виглядає як найбожевільніша шкільна подорож будь-коли. 6-річний пригодницький вікенд. Сірий черв'як. Ти перейшов від робота до реального хлопця. Я тобою пишаюся, я сумую за тобою, друже. Величезний виклик команді Таргарієнів, дякую, що зробили ці дні такими веселими. Тут кожнісінький департамент працював не покладаючи рук, щоб зробити це шоу. Вони невтомно трудилися щодня, що створити цю річ, і вони ніколи не отримують відгуків, але продовжують роботу. Це для вас, ви зграйка талановитих розумних негідників. Я люблю вас. Дякую".

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