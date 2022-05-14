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війна Євробачення Kalush

Євробачення 2022: пісні всіх учасників фіналу

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Євробачення 2022: пісні всіх учасників фіналу - фото 1

14 травня у Турині пройде фінал Євробачення 2022, у якому на сцені позмагаються представники 25 країн. Серед них і український гурт Kalush Orchestra. Слухай всі пісні учасників на Радіо MAXIMUM!

Вже зовсім скоро на сцені в італійському місті Турин зійдуться представники 25 різних країн, щоб визначити, хто отримає перемогу на пісенному конкурсі Євробачення 2022. У фіналі під номером 12 виступить й український гурт Kalush Orchestra, пише Радіо MAXIMUM.

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Організатори конкурсу розмістили виступи учасників у такій послідовності:

Фінал Євробачення 2022: всі пісні учасників

  • 1. We Are Domi – Lights Off (Чехія)
  • 2. WRS – Llámame (Румунія)
  • 3. MARO – Saudade Saudade (Португалія)
  • 4.The Rasmus – Jezebel (Фінляндія)
  • 5. Marius Bear – Boys Do Cry (Швейцарія)
  • 6. Alvan & Ahez – Fulenn (Франція)
  • 7. Subwoolfer – Give That Wolf A Banana (Норвегія)
  • 8. Rosa Linn – Snap (Вірменія)
  • 9. Mahmood & BLANCO – Brividi (Італія)
  • 10. Chanel – SloMo (Іспанія)
  • 11. S10 – De Diepte (Нідерланди)
  • 12. Kalush Orchestra – Stefania (Україна)
  • 13. Malik Harris – Rockstars (Німеччина)
  • 14. Monika Liu – Sentimentai (Литва)
  • 15. Nadir Rustamli – Fade To Black (Азербайджан)
  • 16. érémie Makiese – Miss You (Бельгія)
  • 17. Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together (Греція)
  • 18. Systur – Með Hækkandi Sól (Ісландія)
  • 19. Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul (Молдова)
  • 20. Cornelia Jakobs – Hold Me Closer (Швеція)
  • 21. Sheldon Riley – Not The Same (Австралія)
  • 22. Sam Ryder – SPACE MAN (Велика Британія)
  • 23. Ochman – River (Польща)
  • 24. Konstrakta – In Corpore Sano (Сербія)
  • 25. STEFAN – Hope (Естонія)

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