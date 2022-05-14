Євробачення 2022: пісні всіх учасників фіналу

14 травня у Турині пройде фінал Євробачення 2022, у якому на сцені позмагаються представники 25 країн. Серед них і український гурт Kalush Orchestra. Слухай всі пісні учасників на Радіо MAXIMUM!

Вже зовсім скоро на сцені в італійському місті Турин зійдуться представники 25 різних країн, щоб визначити, хто отримає перемогу на пісенному конкурсі Євробачення 2022. У фіналі під номером 12 виступить й український гурт Kalush Orchestra, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: Олександр Рибак зіграв на скрипці пісню Kalush Orchestra: слухайте нове звучання Stefania

Організатори конкурсу розмістили виступи учасників у такій послідовності:

Фінал Євробачення 2022: всі пісні учасників

1. We Are Domi – Lights Off (Чехія)

2. WRS – Llámame (Румунія)

3. MARO – Saudade Saudade (Португалія)

4.The Rasmus – Jezebel (Фінляндія)

5. Marius Bear – Boys Do Cry (Швейцарія)

6. Alvan & Ahez – Fulenn (Франція)

7. Subwoolfer – Give That Wolf A Banana (Норвегія)

8. Rosa Linn – Snap (Вірменія)

9. Mahmood & BLANCO – Brividi (Італія)

10. Chanel – SloMo (Іспанія)

11. S10 – De Diepte (Нідерланди)

12. Kalush Orchestra – Stefania (Україна)

13. Malik Harris – Rockstars (Німеччина)

14. Monika Liu – Sentimentai (Литва)

15. Nadir Rustamli – Fade To Black (Азербайджан)

16. érémie Makiese – Miss You (Бельгія)

17. Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together (Греція)

18. Systur – Með Hækkandi Sól (Ісландія)

19. Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul (Молдова)

20. Cornelia Jakobs – Hold Me Closer (Швеція)

21. Sheldon Riley – Not The Same (Австралія)

22. Sam Ryder – SPACE MAN (Велика Британія)

23. Ochman – River (Польща)

24. Konstrakta – In Corpore Sano (Сербія)

25. STEFAN – Hope (Естонія)

До теми: Пісні про перемогу та про біль: нові українські хіти, які варто почути