Сергій Притула показав, як виглядав 10 років тому

Шоумен Сергій Притула взяв участь в популярному флешмобі #10YearsChallenge.

Ведучі Нового каналу Сергій Притула та Олександр Педан підтримали популярний в соцмережах флешмоб # 10YearsChallenge.

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Обидва розшукали свої фото десятирічної давності, виклавши їх в Instagram. "Секрет моєї молодості простий, – пожартував Педан. – Щоранку я п'ю склянку крові, вдень займаюся спортом і не їм після шести". Виявилося, що десять років тому Сергій Притула носив довге волосся.

А ще український шоумен Сергій Притула показав шанувальникам свого рідного брата. Фоловери Сергія Притули в захваті від мужності братів. Про це можна судити з реакції від знімка з братом в Інстаграмі ведучого.

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