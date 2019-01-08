Сергій Притула показав, як відсвяткував Різдво: веселе відео

Український шоумен телеведучий Сергій Притула показав, як зустрів Різдво. На свято зірка відправився в рідне місто Збараж на Тернопільщині.

Ведучий опублікував на своїй сторінці в Instagram дуже веселе відео, яке, судячи з усього, знімала його дружина. У ролику Сергій грає в сніжки з дітьми, в той час як молодші члени сім'ї катаються на санчатах.

І ще: Сергій Бабкін показав, як відпочиває з сім'єю в Лапландії

"Ось за це я і люблю Різдво! Привіт зі Збаража! Смачної вам куті, гучної коляди, щасливого Різдва, веселих свят! Христос Народився!" – звернувся до шанувальників Притула під відео.

У відповідь підписники також привітали телеведучого у коментарях під відео з Різдвом Христовим.

Читайте також: Оля Полякова вразила шанувальників підлітковим знімком