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Сергій Притула показав свого рідного брата

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Шоумен рідко тішить шанувальників фото з рідними - фото 1
Шоумен рідко тішить шанувальників фото з рідними / instagram

Український шоумен Сергій Притула показав шанувальникам свого рідного брата.

Фоловери Сергія Притули в захваті від мужності братів. Про це можна судити з реакції від знімка з братом в Інстаграмі ведучого. Селфі братів за кілька годин зібралобільше 65 тис. лайків і дуже багато приємних коментарів.

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Шоумен рідко тішить шанувальників фото з рідними, більшу частину його профілю займають фото з роботи в українському шоу-бізі. Тому фоловери Сергія бурхливо відреагували на фото. В описі знімка комік розповів про давно сформований в їхній родині звичай пити разом каву вранці. На селфі Сергій за звичкою посміхається в камеру, що говорить про те, що він радий провести трохи часу з братом. А ось Василь виглядає не таким щасливим, а більш серйозним і зосередженим.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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