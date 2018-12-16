Сергій Притула показав свого рідного брата

Український шоумен Сергій Притула показав шанувальникам свого рідного брата.

Фоловери Сергія Притули в захваті від мужності братів. Про це можна судити з реакції від знімка з братом в Інстаграмі ведучого. Селфі братів за кілька годин зібралобільше 65 тис. лайків і дуже багато приємних коментарів.

І ще: Секрети вдалої відпустки від Притули: подорож по Лісабону

Шоумен рідко тішить шанувальників фото з рідними, більшу частину його профілю займають фото з роботи в українському шоу-бізі. Тому фоловери Сергія бурхливо відреагували на фото. В описі знімка комік розповів про давно сформований в їхній родині звичай пити разом каву вранці. На селфі Сергій за звичкою посміхається в камеру, що говорить про те, що він радий провести трохи часу з братом. А ось Василь виглядає не таким щасливим, а більш серйозним і зосередженим.

Читайте також: Притула відреагував на воєнний стан іронічним віршем