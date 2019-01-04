Я йду - Сергій Притула влучно потролив Володимира Зеленського

У новорічну ніч українці були приголомшені гучною заявою Володимира Зеленського. Він офіційно заявив, що буде балотуватися у президенти України. Сергій Притула вирішив не відставати від свого колеги, і теж виклав відеозвернення.

Одразу ж зазначимо, що його не менш гучну заяву за менш, ніж добу переглянули понад 200 тисяч разів.

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А тепер про головне: що ж заявив Сергій Притула своїм прихильникам у Facebook?

Шановні українці, ось і прийшов новий 2019 рік, з яким я Вас сердечно вітаю! Новий рік ознаменувався тим, що всі балотуються в кандидати у президенти. І тисячі з Вас писали мені: Сергій, іди! І сьогодні я хочу пообіцяти Вам, і одразу виконати те, що обіцяю. Я обіцяю Вам: я і моя команда, ми йдемо у відпустку! До зустрічі після Водохреща.

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