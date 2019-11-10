Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Динамо СидорЕнки-СидОренки Шахтар

Сергій Притула показав милий сімейний кадр

  • 14
Сергій Притула - фото 1
Сергій Притула / ivona

Український телеведучий і волонтер Сергій Притула нечасто балує шанувальників сімейними знімками. Однак цього разу шоумен вирішив зробити виняток.

На своїй сторінці в Facebook комік опублікував фото, на якому зображений з дружиною Катериною та двома дітьми: дворічною Соломією і старшим сином Дмитром. Свою публікацію Сергій присвятив до річниці свого життя в столиці: рівно 14 роки тому Притула переїхав з Тернополя до Києва.

І ще: Сергій Притула схуднув на 10 кілограмів через несподівану причину: фотофакт

Всього за кілька годин публікація зібрала 25 тисяч лайків і безліч позитивних відгуків. Розчулені шанувальники телеведучого засипали його коментарями, захоплюючись чарівною сім'єю.

"Чудова пара і чудові дітки", "Дивно, але саме так уявляла я собі дружину Сергія. Нехай янголи оберігають вас!", "Яка чудова сім'я", "Красиве фото", "Чудова сім'я, бережіть один одного", "Прекрасна сім'я! А Діма, взагалі, шикарний хлопець! Дуже швидко виріс", – захоплюються фанати під постом.

ТЕСТ: Вгадай, хто із зірок вищий

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гроші на вітер: найбільш суперечливі смартфони 2019 року
  • 04 листопада, 12:15
  • 3613
Гостя з майбутнього: як змінилися актори фільму нашого дитинства
  • 08 листопада, 16:51
  • 4875
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1874300
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Сергій Притула