Сергій Притула показав милий сімейний кадр

Український телеведучий і волонтер Сергій Притула нечасто балує шанувальників сімейними знімками. Однак цього разу шоумен вирішив зробити виняток.

На своїй сторінці в Facebook комік опублікував фото, на якому зображений з дружиною Катериною та двома дітьми: дворічною Соломією і старшим сином Дмитром. Свою публікацію Сергій присвятив до річниці свого життя в столиці: рівно 14 роки тому Притула переїхав з Тернополя до Києва.

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Всього за кілька годин публікація зібрала 25 тисяч лайків і безліч позитивних відгуків. Розчулені шанувальники телеведучого засипали його коментарями, захоплюючись чарівною сім'єю.

"Чудова пара і чудові дітки", "Дивно, але саме так уявляла я собі дружину Сергія. Нехай янголи оберігають вас!", "Яка чудова сім'я", "Красиве фото", "Чудова сім'я, бережіть один одного", "Прекрасна сім'я! А Діма, взагалі, шикарний хлопець! Дуже швидко виріс", – захоплюються фанати під постом.

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