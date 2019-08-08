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Сергій Притула схуднув на 10 кілограмів через несподівану причину: фотофакт

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Сергію Притулі 38 років - фото 1
Сергію Притулі 38 років

Шоумен Сергій Притула, який балотувався у Верховну Раду з партією "Голос", за кілька тижнів схуднув на 10 кілограмів. І причина не в напруженій передвиборчій кампанії!

Ще у розпал підготовки до виборів Сергій Притула зламав ногу, що на деякий час вибило його з графіку. Після лікування ведучий швидко повернувся у стрій, тож гіпс не заважав йому брати участь в агітації "Голосу", давати інтерв'ю та, звісно, зніматися в програмах.

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Зокрема, перелом ноги не завадив зйомкам Першого україномовного гумор-шоу "Вар'яти", яке вийде на екрани вже 27 серпня. Навпаки – у травмі Притула бачить більше плюсів.

Травма – це просто один мінус, який дав багато плюсів: я дуже багато часу проводжу з сім'єю, я схуднув на 10 кілограмів, не докладаючи особливих зусиль. Треба було пережити операцію – повна відсутність алкоголю, правильне харчування, – поділився ведучий.

Притула на зйомках Вар'ятів - фото 346308
Притула на зйомках Вар'ятів

За словами зірки, раніше для схуднення перед зйомками він щосили займався у спортзалі місяць-півтора. "А зараз почуваюся молоденьким огірочком! Я нарешті сягнув комфортної для себе ваги – 87 кілограмів, це мене дуже тішить", – похвалився Притула.

Сергій Притула схуднув на 10 кілограмів через несподівану причину: фотофакт - фото 346307

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Джерело: Прес-служба "Нового каналу"
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