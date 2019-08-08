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Сергій Притула схуднув на 10 кілограмів через несподівану причину: фотофакт
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Шоумен Сергій Притула, який балотувався у Верховну Раду з партією "Голос", за кілька тижнів схуднув на 10 кілограмів. І причина не в напруженій передвиборчій кампанії!
Ще у розпал підготовки до виборів Сергій Притула зламав ногу, що на деякий час вибило його з графіку. Після лікування ведучий швидко повернувся у стрій, тож гіпс не заважав йому брати участь в агітації "Голосу", давати інтерв'ю та, звісно, зніматися в програмах.
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Зокрема, перелом ноги не завадив зйомкам Першого україномовного гумор-шоу "Вар'яти", яке вийде на екрани вже 27 серпня. Навпаки – у травмі Притула бачить більше плюсів.
Травма – це просто один мінус, який дав багато плюсів: я дуже багато часу проводжу з сім'єю, я схуднув на 10 кілограмів, не докладаючи особливих зусиль. Треба було пережити операцію – повна відсутність алкоголю, правильне харчування, – поділився ведучий.
За словами зірки, раніше для схуднення перед зйомками він щосили займався у спортзалі місяць-півтора. "А зараз почуваюся молоденьким огірочком! Я нарешті сягнув комфортної для себе ваги – 87 кілограмів, це мене дуже тішить", – похвалився Притула.
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