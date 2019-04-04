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Я чекаю: Порошенко прийняв виклик Зеленського на дебати
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Петро Порошенко відповів своєму головному супернику Володимиру Зеленському на заклик провести дебати на НСК "Олімпійський". Чинний президент також наголосив, що це зовсім не шоу.
Нинішній глава України Петро Порошенко прийняв виклик кандидата у президенти Володимира Зеленського провести відкриті дебати на НСК "Олімпійський". Відеовідповідь з'явилась на офіційному профілі Порошенка в соцмережі Twitter.
Нагадаємо: У вас є 24 години: Зеленський покликав Порошенка на дебати
"Володимире Олександровичу. Я радий, що ви, хоч і якось невпевнено, але прийняли запрошення провести дебати. Ми з вами дуже різні. Головна відмінність – стрілки наших геополітичних компасів показують в діаметрально протилежні сторони світу", – наголосив він, додавши, що дебати – не шоу, а серйозна виборча кампанія, від якої залежить майбутнє країни.
Також Порошенко відзначив, що дебати організовують не для видовища на стадіоні, адже це серйозна дискусія щодо стратегії розвитку держави, щодо цінностей та пріоритетів.
Він підкреслив, що правила дебатів чітко вказані у законі про вибори президента, тому можуть відбутися на базі Суспільного телебачення, яке транслюватиме його по всіх каналах. Тому Петро Олексійович порадив Зеленському почитати ці документи.
“Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу", – завершив Порошенко.
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