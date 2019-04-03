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Вибори президента України 2019 Гра престолів

Результати виборів президента України 2019: офіційні дані ЦВК

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Як пройшли президентські вибори 2019 - фото 1
Як пройшли президентські вибори 2019

Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала усі 100% протоколів та оприлюднила результати виборів президента України 2019. Дізнайтеся остаточні дані голосування в першому турі!

Вибори 31 березня завершилися, однак жоден кандидат у президенти не отримав понад половину голосів виборців. Відтак, в Україні пройде другий тур, куди потрапили двоє претендентів на пост глави держави з найбільшою підтримкою.

Це цікаво: Результати екзит-полів у першому турі виборів 2019

Підрахунок голосів завершився: ЦВК опрацювала 99,9% протоколів і підтвердила дані екзит-полів: результати виборів справді не відрізняються від соціологічних опитувань на дільницях. Шоумен Володимир Зеленський здобув найбільше голосів виборців, а друге місце посів чинний президент Петро Порошенко. Саме вони поборються за перемогу в другому турі.

Решта кандидатів набрали менше ніж 1%. Уже до 10 квітня ЦВК має завершити підрахунок паперових протоколів і опублікувати офіційні результати першого туру.

Цікаво, що на виборах проголосували 62,78%, тобто 18 821 157 українців. Якщо перевести відсотки в точну кількість українців, які підтримали кандидатів, ми отримаємо такі дані:

Кандидат Результати (%) Кількість голосів Які області підтримали найбільше
Володимир Зеленський 30.23 5 705526

Дніпропетровська

Одеська

Миколаївська
Петро Порошенко 15.95 3 011884

Львівська

Київська

Тернопільська
Юлія Тимошенко 13.39 2 528891

Івано-Франківська

Чернівецька

Волинська
Юрій Бойко 11.67 2 203610

Луганська

Донецька

Харківська
Анатолій Гриценко 6.91 1 305207

Львівська

Тернопільська

Івано-Франківська
Ігор Смешко 6.04 1 140398

Черкаська

м.Київ

Київська
Олег Ляшко 5.47 1 034148

Чернігівська

Хмельницька

Рівненська
Олександр Вілкул 4.15 783 464

Донецька

Дніпропетровська

Луганська
Руслан Кошулинський 1.62 307 001

Івано-Франківська

Тернопільська

Львівська

Загалом, найбільшу підтримку в регіонах України здобув Зеленський.

  • Володимир Зеленський
  • Петро Порошенко
  • Юлія Тимошенко
  • Юрій Бойко
Результати виборів президента України 2019: офіційні дані ЦВК - фото 318175

Загалом, дані ЦВК суттєво не відрізняються від результатів екзит-полів 31 березня.

Результати екзит полу - фото 318174

Це цікаво: Скільки українців проголосували на виборах 2019

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