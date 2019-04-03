Результати виборів президента України 2019: офіційні дані ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала усі 100% протоколів та оприлюднила результати виборів президента України 2019. Дізнайтеся остаточні дані голосування в першому турі!

Вибори 31 березня завершилися, однак жоден кандидат у президенти не отримав понад половину голосів виборців. Відтак, в Україні пройде другий тур, куди потрапили двоє претендентів на пост глави держави з найбільшою підтримкою.

Це цікаво: Результати екзит-полів у першому турі виборів 2019

Підрахунок голосів завершився: ЦВК опрацювала 99,9% протоколів і підтвердила дані екзит-полів: результати виборів справді не відрізняються від соціологічних опитувань на дільницях. Шоумен Володимир Зеленський здобув найбільше голосів виборців, а друге місце посів чинний президент Петро Порошенко. Саме вони поборються за перемогу в другому турі.

Решта кандидатів набрали менше ніж 1%. Уже до 10 квітня ЦВК має завершити підрахунок паперових протоколів і опублікувати офіційні результати першого туру.

Цікаво, що на виборах проголосували 62,78%, тобто 18 821 157 українців. Якщо перевести відсотки в точну кількість українців, які підтримали кандидатів, ми отримаємо такі дані:

Кандидат Результати (%) Кількість голосів Які області підтримали найбільше Володимир Зеленський 30.23 5 705526 Дніпропетровська Одеська Миколаївська Петро Порошенко 15.95 3 011884 Львівська Київська Тернопільська Юлія Тимошенко 13.39 2 528891 Івано-Франківська Чернівецька Волинська Юрій Бойко 11.67 2 203610 Луганська Донецька Харківська Анатолій Гриценко 6.91 1 305207 Львівська Тернопільська Івано-Франківська Ігор Смешко 6.04 1 140398 Черкаська м.Київ Київська Олег Ляшко 5.47 1 034148 Чернігівська Хмельницька Рівненська Олександр Вілкул 4.15 783 464 Донецька Дніпропетровська Луганська Руслан Кошулинський 1.62 307 001 Івано-Франківська Тернопільська Львівська

Загалом, найбільшу підтримку в регіонах України здобув Зеленський.

Володимир Зеленський

Петро Порошенко

Юлія Тимошенко

Юрій Бойко

Загалом, дані ЦВК суттєво не відрізняються від результатів екзит-полів 31 березня.

Це цікаво: Скільки українців проголосували на виборах 2019