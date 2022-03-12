Сергій Бабкін послав російський корабель у новій версії пісні "Я солдат"

Колишній учасник гурту 5'nizza Сергій Бабкін подарував нове звучання популярній пісні "Я солдат". Вона отримала актуалізований текст, а також відеоряд, який показує російську військову агресію.

На ютуб-каналі 95 кварталу виклали нову версію пісні "Я солдат". Композиція, виконана Сергієм Бабкіним, отримала свіже звучання, а також кілька рядків, натхненних війною Росії проти України.

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Не обійшлося й без російського військового корабля, якого Сергій Бабкін послав у відомому напрямку. Ось кілька рядків з оновленої версії пісні "Я солдат":



Я солдат, спал давно, но питает меня силой мужской,

Моя родная земля под ногами.

Я солдат, и, тем, кто пришел к нам с дырявой башкой,

Отобью я ее сапогами.



Пусть враг орет в разорванный рот,

Будут прахом, мы рвем их без страха.

Краще всіх лікарських крапель,

Русский военный корабль — иди нах…



Я солдат, и, поверьте, не хотел я войны,

Я солдат, но плевать уже на рваные раны.

Я солдат свободной и великой страны

Я герой, обо мне напишут вскоре романы…

Сергій Бабкін – Я солдат, слухайте нову версію культової пісні:

У нової версії композиції високі шанси стати неофіційним гімном Збройних Сил України. Гайда вивчати новий текст пісні, щоб співати її, коли ми подолаємо лютих окупантів.

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