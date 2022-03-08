"Нам крила не зламати": MELOVIN випустив потужний трек Не Зволікай

Співак MELOVIN представив потужну та мотивуючу пісню "Не Зволікай". Її він записав у порожньому театрі. Причому виконавець традиційно сам собі акомпанував на піаніно.

Композиція "Не Зволікай" повинна додати трохи сили та віри у себе та людей поруч. Слухайте новинку на Радіо MAXIMUM і пам'ятайте, що у скрутні для культури часи народжуються потужні пісні, які залишаються з нами назавжди.

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MELOVIN – Не Зволікай, слухайте нову потужну пісню виконавця:

Текст пісні MELOVIN – Не Зволікай:

Не зволікай

Час спливає швидкоплинно

Не залишай своїх друзів, вони крила

Змушуй себе, коли сил не вистачає

Бо крім тебе самого ніхто тебе не знає



Руку тримай!

Чуєш? Вітер нам шепоче

Не залишай своїх мрій як того хочуть

І пам’ятай, неможливого немає

Бо крім тебе самого ніхто тебе не знає



Спину тримай

Коли боляче стріляють

Ті хто зовсім не з нами

А гадають що все знають

Не зволікай час для того, щоб літати

А за правду, свободу…. нам крила не зламати



Не повертайся хвилею болі

Не накривай мене силою долі

Не залишайся, а краще іди

Скільки втратив я сил

Ми не для того хто завжди в мінорі

Бачить лише мокрі очі знайомих

Їх серце ховає і ти не шукай

Більше їм не дзвони

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