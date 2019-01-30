Балерина з кліпу Винника розлучилася із воротарем Динамо

Воротар київського Динамо Георгій Бущан і його дружина Христина Шишпор, відома балерина, розлучилися.

Про це розповіла сама балерина в ефірі телешоу "Ранок з Україною".

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"Футболісти – це інша каста людей, їм потрібно рано дорослішати, оскільки часто вони відірвані від життя практично з дитинства. У нас була різниця 8 років, але я вважаю, що у стосунках такого поняття, як вік, не існує. Якщо люди перестали один одного любити, поважати, цінувати, то яка б різниця не була, саме це зіграє свою роль", – розповіла Шишпор.

Зараз балерина має намір зосередитися на кар'єрі. "У мене був період затишку, спокою, сім'ї. Але, оскільки я люблю йти вперед, розвиватися та досягати вершин, зараз у мене амбіції це моя кар'єра", – сказала Христина. Георгій Бущан і Христина Шишпор одружилися у 2014 році, коли футболісту було 19 років, а його нареченій – 28. Того ж року у них народилася дочка Юлія.

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