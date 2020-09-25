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Селена Гомес вперше показала величезний шрам на сміливому фото

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Селена Гомес - фото 1
Селена Гомес / instagram

Відома американська співачка Селена Гомес знялася в купальнику і вперше показала величезний шрам після пережитої операції, який тягнеться від зони бікіні по внутрішній поверхні стегна. Відвертим фото зірка поділилася зі своїми підписниками в Instagram.

Так, на сміливому знімку Селена Гомес позує у суцільному блакитному купальнику, з блискавкою на грудях. Артистка підняла руки вгору, а одну ногу відставила в сторону. На внутрішній стороні стегна від зони бікіні на нозі зірки видно великий шрам.

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Наслідки операції з пересадки нирки зірка показала вперше. У коментарі вона зазначила, що після хірургічного втручання вона підбирала одяг, який приховував шрам. За словами Гомес, зараз вона відчуває впевненість в тому, хто вона і що пережила, а також пишається цим.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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