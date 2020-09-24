Сексуальність у повітрі: Емілі Ратажковскі захопила новими фото в бікіні (18+)

Популярна модель Емілі Ратажковскі не збирається прощатись з літом, тому знялась у гарячій фотосесії в купальнику.

29-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 26 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя.

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Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру. Саме тому вона частенько позує у рекламних кампаніях власного бренду спіднього та купальників Inamorata. І нові фото зірки не стали винятком, адже на них вона позує тільки у бікіні, які лише підкреслюють форми моделі.

Джерело всіх фото: instagram.com/inamoratawoman

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