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Сексуальність у повітрі: Емілі Ратажковскі захопила новими фото в бікіні (18+)

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Емілі Ратажковскі в купальнику - фото 1
Емілі Ратажковскі в купальнику

Популярна модель Емілі Ратажковскі не збирається прощатись з літом, тому знялась у гарячій фотосесії в купальнику.

29-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 26 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя.

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Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру. Саме тому вона частенько позує у рекламних кампаніях власного бренду спіднього та купальників Inamorata. І нові фото зірки не стали винятком, адже на них вона позує тільки у бікіні, які лише підкреслюють форми моделі.

Сексуальність у повітрі: Емілі Ратажковскі захопила новими фото в бікіні (18+) - фото 427140

Сексуальність у повітрі: Емілі Ратажковскі захопила новими фото в бікіні (18+) - фото 427141

Сексуальність у повітрі: Емілі Ратажковскі захопила новими фото в бікіні (18+) - фото 427142

Сексуальність у повітрі: Емілі Ратажковскі захопила новими фото в бікіні (18+) - фото 427143

Сексуальність у повітрі: Емілі Ратажковскі захопила новими фото в бікіні (18+) - фото 427144

Джерело всіх фото: instagram.com/inamoratawoman

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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