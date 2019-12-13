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Сексуальну модель розкритикували за прозоре плаття на публіці: фотофакт
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Американську модель Брукс Надер зацькували в соціальних мережах за прозоре плаття, в якому вона прийшла на премію Sportsperson of the Year Awards спортивного тижневика Sports Illustrated. Дискусія моделі з коментатором вибухнула на її сторінці в Instagram.
Для світського захожу 23-річна Надер вибрала асиметричне коротке плаття з відкритим плечем. Наряд виготовлений з прозорого бежевого матеріалу і прикрашений блискітками. Образ дівчина доповнила босоніжками на високих підборах і золотим браслетом.
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Користувачі соцмережі не схвалили зовнішній вигляд моделі, вважаючи його занадто відвертим для виходу на публіку. "Чому такі жінки, як ти, одягають прозорий одяг, а потім лютують, коли чоловіки поводяться з ними як з повіями? Хоча, напевно, тебе це не турбує. Я жінка. Мені подобається бути жінкою, і я люблю чоловіків. Це фото не сексуальне", – прокоментувала фото одна з підписників красуні.
Після цього коментаторка заявила, що відвертий одяг – це заклик до насильства, а також порадила моделі одягати більш закриті наряди, якщо вона не хоче бачити подібні коментарі на своїй сторінці.
Надер вирішила відповісти кривдниці. "Я одягла цю сукню, тому що я так хотіла, в ній я відчуваю себе сексуальною. Можливо, вона не додала б вам впевненості в собі, але мені – ще як", – пояснила свій вибір знаменитість.
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