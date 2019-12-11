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Гаряча Алессандра Амбросіо спокусила мережу мокрою фотосесією

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Алессандра Амбросіо - фото 1
Алессандра Амбросіо / instagram

Модель Алессандра Амбросіо знялася в черговій відвертій зйомці. Красуня стала героїнею нового номера Harper's Bazaar Arabia. Грудневий номер присвячений природі і матері-землі, а сама зйомка проходила в океані і отримала назву Heart Of The Ocean.

На кадрах 38-річна бразильська модель Алессандра Амбросіо приміряла масу яскравих суконь і нарядів: напівпрозоре боді, доповнене прикрасами з перлів, пишну яскраво-червону сукню, довгу білу сукню, жовту, а також облягаюче плаття-майку.

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Але найголовніше – висловила свою місію рятувати планету, залучаючи до цього якомога більшу кількість людей і призиваючи їх до усвідомлення.

Глянець опублікував серію роликів і фото. На обкладинку було вирішено помістити фото Алессандри зі зйомки під водою: модель пливе в білій сукні, закривши очі, у відблисках сонця. Дівчина також порадувала шанувальників новою роботою, запостив на своїй сторінці ці кадри.

Гаряча Алессандра Амбросіо спокусила мережу мокрою фотосесією - фото 373630

Гаряча Алессандра Амбросіо спокусила мережу мокрою фотосесією - фото 373631

Гаряча Алессандра Амбросіо спокусила мережу мокрою фотосесією - фото 373632

Гаряча Алессандра Амбросіо спокусила мережу мокрою фотосесією - фото 373633

Гаряча Алессандра Амбросіо спокусила мережу мокрою фотосесією - фото 373634

Гаряча Алессандра Амбросіо спокусила мережу мокрою фотосесією - фото 373635

Гаряча Алессандра Амбросіо спокусила мережу мокрою фотосесією - фото 373636

Гаряча Алессандра Амбросіо спокусила мережу мокрою фотосесією - фото 373637

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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