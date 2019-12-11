Оголена Демі Роуз розбурхала мережу відвертою фотосесією на пляжі Пхукета (18+)

Спокуслива 24-річна модель Демі Роуз розслабляється на мальовничому курорті. Британська красуня взяла участь у провокаційній зйомці. Дівчина скинула з себе весь одяг. Ти оціниш!

Брюнетка з жіночними формами продовжує підкорювати Instagram. Демі часто влаштовує зухвалі фотосесії і хизується своєю фігурою. Зараз Роуз перебуває на гірському острові Пхукет, який розташований в Андаманському морі. Вона насолоджується місцевими пейзажами і знімає себе на їхньому фоні.

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Модель вирішила нагадати про свою яскраву зовнішність, з приводу якої часто отримує компліменти. Вона продемонструвала тіло, роздягнувшись до крихітних стрінгів. Демі лягла на живіт, акцентуючи загальну увагу на пишних стегнах.

Далі Роуз підвищила градус відвертості, залишившись перед камерою повністю оголеною. Фотомодель позувала в променях заходу, показуючи спокусливі вигини. Вона залишила своє довге мокре волосся розпущеним і зробила виразний макіяж з акцентом на очі.

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