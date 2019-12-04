Сексуальний олень: модель Victoria's Secret влаштувала танці під ялинкою

Популярна модель Ніна Агдал потішила шанувальників кумедним відео з танцями у спідньому. Але родзинкою стала маска оленя.

27-річна модель та ангел Victoria's Secret з Данії Ніна Агдал активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад мільйон підписників. І це не дивно, адже красуня показує майже все, що трапляється в її житті: від зйомок до звичайних буднів.

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Нещодавно Ніна вирішила поділитись святковим настроєм та опублікувала кумедне відео, на якому лише у білизні та в масці оленя танцює на фоні ялинки. Коментатори ж оцінили і розкішну фігуру моделі, і її чудове почуття гумору. А у вас вже різдвяний настрій?

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