Модель Ельза Хоск у відвертій сукні на голе тіло розбурхала Instagram

Популярна модель Ельза Хоск обожнює підкреслювати свою тендітну фігуру яскравими образами, тож її поява на червоній доріжці British fashion awards не стала винятком. Ця білявка виглядає розкішно не лише у бікіні!

31-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Ельза Хоск має особливу вроду та чарівну усмішку, яка точно не залишить байдужим. До того ж, красуня активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від зйомок до звичайних буднів. Тому не дивно, що у неї майже 6 мільйонів підписників.

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Нещодавно Ельза стала гостею церемонії вручення премії British fashion awards, для якої обрала сяюче вбрання без білизни, яке демонструвало її підтягнутий прес та струнку фігуру. Чимало зірок, серед яких і курйозна Кім Кардашян, висловили захоплення такими образом, а фанати засипали модель лайками та компліментами.

Гортайте галерею:

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