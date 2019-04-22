Сексуальний кролик: Ратажковскі розбурхала мережу (18+)

Популярна модель Емілі Ратажковскі перетворилась у звабливого великоднього кролика у спідній білизні. Тут надто гаряче для дитячих ігор!

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі не тільки активно займається своєю кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 22 млн підписників. І це не дивно, адже дівчина знає, чого хоче її аудиторія та зовсім не соромиться публікувати доволі відверті кадри.

І ще: Rihanna показала апетитні форми на знімках для Vogue

Нещодавно Емілі, яка полюбляє рекламувати білизну власного бренду на своєму ж тілі, поділилась серією фото в образі гарячого кролика. Рожеві локони, вушка та високі підколінки - ця красуня вміє привертати увагу.

Джерело всіх фото: instagram.com/emrata

Читайте також: Памела Андерсон у новій пікантній фотосесії зі своїм нареченим